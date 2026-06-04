A San Severo si sono svolte le dimissioni del consiglio comunale con firma presso un notaio. La sindaca Lydia Colangelo non ricoprirà più l’incarico. Consiglieri di opposizione e alcuni membri della maggioranza, tra cui la presidente dell’assemblea, hanno presentato le dimissioni contestuali e irrevocabili. L’atto ha portato alla fine anticipata dell’amministrazione comunale e alla convocazione di elezioni anticipate.

Fine anticipata dell'amministrazione comunale di San Severo. I consiglieri di opposizione e alcuni della maggioranza fra cui la presidente dell"assemblea hanno depositato dinanzi a un notaio le firme delle dimissioni contestuali e irrevocabili. La subdola Lydia Colangelo a casa così come il consigllio è disciolto. Sarà nominato un commissario straordinario dell'ente, rimarrà in carica fino alle elezioni anticipate praticamente fra un anno. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - San Severo: firme dal notaio, scioglimento del consiglio comunale. Saranno elezioni anticipate Lydia Colangelo non è più sindaca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ostuni: dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, saranno elezioni anticipate Firme dal notaioA Ostuni, tredici consiglieri comunali hanno firmato insieme davanti a un notaio, annunciando le loro dimissioni.

Lidya Colangelo non è più il sindaco di San Severo: in 13 vanno dal notaio e la mandano a casaTredici consiglieri comunali di San Severo, tra cui la presidente del Consiglio, si sono presentati dal notaio per revocare il mandato alla sindaca.

Argomenti più discussi: San Severo: maggioranza in frantumi, si cercano le firme dal notaio per far cadere la sindaca Colangelo; SAN SEVERO, LA TREDICESIMA FIRMA DELLA RESPONSABILITÀ: CAPOSIENA DECIDE PER ORA DI NON FAR CADERE IL SINDACO; San Severo, maggioranza in frantumi sul ‘caso McDonald’s’ e sindaco al vetriolo: Non cedo ai ricatti; San Severo, Caposiena ago della bilancia: se firma, Colangelo va a casa. Attesa in queste ore la scelta.

ULTIM'ORA Colangelo, è finita: cade la giunta comunale di #SanSevero. Le firme dal notaio mandano a casa la sindaca x.com

Crisi politica a San Severo, si invoca lo scioglimento del Consiglio comunale. Ora le firme dal notaioLa crisi politica al Comune di San Severo si fa sempre più incandescente. A intervenire con parole durissime è il ... immediato.net