Lidya Colangelo non è più il sindaco di San Severo | in 13 vanno dal notaio e la mandano a casa

Da foggiatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tredici consiglieri comunali di San Severo, tra cui la presidente del Consiglio, si sono presentati dal notaio per revocare il mandato alla sindaca. L'atto è stato firmato senza preavviso, portando alla fine dell’amministrazione dopo due anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente al Comune e alle autorità competenti, con la sindaca che ha lasciato l’incarico immediatamente. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte.

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A San Severo, dopo due anni, termina nel peggiore dei modi l'amministrazione di Lidya Colangelo: tredici consiglieri comunali e alcuni pezzi della maggioranza - compresa la presidente del Consiglio comunale Rosa Caposiena - hanno interrotto la consiliatura direttamente presentato l'atto di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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