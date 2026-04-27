A Ostuni, tredici consiglieri comunali hanno firmato insieme davanti a un notaio, annunciando le loro dimissioni. La loro decisione comporta la fine anticipata dell'attuale amministrazione e sarà necessario indire nuove elezioni. La firma di questa maggioranza rappresenta un passaggio ufficiale e formale nel processo politico locale. La situazione potrebbe portare a un nuovo mandato elettorale nel prossimo periodo.

Tredici consiglieri comunali, la maggioranza dei componenti dell’assemblea, hanno firmato contestualmente davanti al notaio. Con il deposito alla segreteria generale del Comune saranno sciolti gli organi amministrativi di Ostuni. Sindaco (Angelo Pomes, eletto nel 2023) giunta e consiglio comunale, tutti a casa. Quindi sarà nominato il commissario prefettizio che rimarrà in carica fino alle elezioni comunali anticipate, fra un anno. Pomes è anche presidente dell’amministrazione provinciale di Brindisi. L'articolo Ostuni: dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, saranno elezioni anticipate Firme dal notaio proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ostuni: dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, saranno elezioni anticipate Firme dal notaio

Notizie correlate

Ostuni, cade l'Amministrazione Pomes: tredici consiglieri comunali firmano dimissioni dal notaioOSTUNI - Dopo mesi di fibrillazioni interne al centrosinistra locale, si conclude l'esperienza amministrativa da sindaco di Ostuni per Angelo Pomes.

Dimissioni dei consiglieri comunali di fronte al notaio: cade l'amministrazione comunale di OstuniCade l'amministrazione del sindaco di Ostuni Angelo Pomes: tredici consiglieri comunali firmano le dimissioni dal notaio.

Aggiornamenti e dibattiti

Ostuni: dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, saranno elezioni anticipate Firme dal notaioTredici consiglieri comunali, la maggioranza dei componenti dell’assemblea, hanno firmato contestualmente davanti al notaio. Con il deposito alla segreteria generale del Comune saranno sciolti gli org ... noinotizie.it

Ostuni, cade l’amministrazione Pomes: il Consiglio si dimette in blocco e arriva il commissariamento. Il sindaco decade anche da presidente della ProvinciaTredici consiglieri comunali si dimettono davanti al notaio: sciolto il Consiglio e fine anticipata anche per la presidenza della Provincia ... lagazzettadelmezzogiorno.it