San Severo Fallucchi e Gatta | Quadro politico allarmante

Le recenti tensioni politiche nell’amministrazione comunale di San Severo hanno evidenziato un quadro di instabilità crescente. Le dichiarazioni di alcuni esponenti politici sottolineano come la città non possa essere ostaggio di divisioni e conflitti interni. La situazione attuale ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori, che chiedono maggiore stabilità e confronto costruttivo per evitare ulteriori crisi.

SAN SEVERO - Le recenti dinamiche politiche che stanno interessando l'amministrazione comunale di San Severo restituiscono un quadro di preoccupante instabilità. Il venir meno dei numeri necessari a garantire la normale governabilità dell'Enta, che fa seguito alle gravissime dichiarazioni rese dal sindaco in sede di consiglio comunale, delinea una situazione di crisi su cui non è possibile restare in silenzio. "Il dato politico - sottolineano la senatrice Anna Maria Fallucchi e il consigliere regionale Nicola Gatta - è che San Severo è oggi attraversata da tensioni che rischiano di paralizzare totalmente l'azione amministrativa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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