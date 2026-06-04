San Pietro Vernotico | Lorenzo Bracciale è il nuovo coordinatore giovanile di Forza Italia
Lorenzo Bracciale è stato nominato nuovo coordinatore giovanile di Forza Italia a San Pietro Vernotico. La scelta fa parte di un progetto volto al rinnovamento e al coinvolgimento delle giovani generazioni nel partito. La nomina mira a rafforzare la presenza di Forza Italia tra i giovani e a promuovere iniziative dedicate a questa fascia di età. La decisione è stata annunciata ufficialmente nel corso di un evento locale.
SAN PIETRO VERNOTICO – Forza Italia punta sul rinnovamento e sulle nuove generazioni a San Pietro Vernotico. Lorenzo Bracciale, 27 anni, studente di ingegneria, è stato ufficialmente nominato nuovo coordinatore del movimento giovanile locale. Una scelta che segna l'inizio di una nuova fase per il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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