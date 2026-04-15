Calcio e solidarietà in scena a San Pietro Vernotico | arriva il torneo giovanile Insieme per Jonas
A San Pietro Vernotico si svolge il torneo giovanile “Insieme per Jonas”, un evento di calcio dedicato alla solidarietà. Lo sport è stato utilizzato come veicolo per raccogliere fondi destinati a un bambino di quasi quattro anni affetto da tetraparesi spastica. La raccolta fondi è finalizzata a coprire i costi di una cura sperimentale in Messico, necessaria per il bambino.
SAN PIETRO VERNOTICO – Anche lo sport scende in campo per aiutare Jonas, il bambino di quasi 4 anni di San Pietro Vernotico, affetto da tetraparesi spastica per il quale è stata avviata una massiccia raccolta fondi per permettergli di affrontare una cura sperimentale in Messico. Domenica 19.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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