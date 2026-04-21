Voragini sulla SP75 | traffico in tilt tra San Pietro Vernotico e Cellino San Marco

Disagi e proteste si registrano lungo la strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco a causa di voragini aperte nel manto stradale. I lavori di riparazione sono stati avviati dall'ente gestore dell'acquedotto dopo una rottura improvvisa, provocando lunghe code e difficoltà nella circolazione tra le due località. La situazione ha causato disagi agli automobilisti che transitano sulla strada e ha portato a segnalazioni di criticità da parte degli utenti.