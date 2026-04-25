Sanità a Palombara | apre la nuova Casa della Comunità da 1,3 mln €

È stata inaugurata a Palombara Sabina la nuova Casa della Comunità, realizzata con un investimento di 1,3 milioni di euro. La cerimonia di apertura è stata presieduta da un rappresentante delle autorità locali. La struttura è destinata a offrire servizi sanitari alla popolazione del territorio. La realizzazione dell’edificio si è conclusa recentemente, portando un nuovo presidio sanitario nella zona.

? Cosa sapere Francesco Rocca inaugura la nuova Casa della Comunità di Palombara Sabina con 1,3 milioni euro.. L'investimento Pnrr e regionale potenzia i servizi specialistici e l'assistenza territoriale del distretto.. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente inaugurato giovedì 24 aprile la nuova Casa della Comunità di Palombara Sabina, situata in via Eusebio Possenti 10, con un investimento complessivo che ha raggiunto il milione e trecentomila euro. L'opera, che nasce dalla trasformazione della precedente Casa della Salute, mira a consolidare l'assistenza territoriale attraverso un modello integrato tra servizi sanitari, sociali e amministrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità a Palombara: apre la nuova Casa della Comunità da 1,3 mln € Notizie correlate La Casa della Comunità. Parte la nuova era della sanità territorialeÈ stata inaugurata ieri mattina in piazza Simoncini la Casa della Comunità di Magione, struttura nodale delle cure territoriali realizzata grazie a... Sanità, inaugurata nuova Casa della Comunità: cosa c'è dentro, servizi e orariÈ stata presentata oggi, giovedì 16 aprile, la Casa della Comunità “hub” di via Assarotti 35, un edificio del'Ottocento in pieno centro città... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Palombara Sabina - Inaugurata la nuova Casa della Comunità: servizi sanitari più vicini ai cittadini; Lazio. Cavaliere (EV): A Palombara Sabina passerella elettorale, cittadini in difficoltà meritano rispetto; PALOMBARA SABINA – Inaugurata la Casa della Comunità: è costata 1,3 milioni di euro; Palombara Sabina – Il 24 aprile l’inaugurazione della nuova Casa della Comunità. PALOMBARA SABINA – Inaugurata la Casa della Comunità: è costata 1,3 milioni di euroÈ stata inaugurata ieri pomeriggio, giovedì 24 aprile, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, assieme al direttore generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli, la Casa della Comunità Palom ... tiburno.tv CASA DELLA COMUNITÀ - L’investimento complessivo supera i 5,3 milioni di euro - facebook.com facebook “La Casa della comunità di #Sacile è uno dei pilastri della nuova sanità territoriale. Dà risposte concrete sulle 24 ore a cronicità e bisogni di salute emergenti”. Così stasera a #Fontanafredda l’assessore @Riccardi_FVG tinyurl.com/ycxvmwub x.com