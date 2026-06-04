Dopo due anni entra in funzione la Casa della comunità di Faenza | investimento da oltre 2 milioni di euro

Da mercoledì 10 giugno, la Casa della comunità di Faenza aprirà le porte al pubblico, dopo due anni di lavori. La struttura, realizzata con oltre 2 milioni di euro di fondi PNRR, sarà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20. L’apertura consente l’accesso diretto ai servizi per la cittadinanza, senza appuntamento. La struttura sostituisce precedenti servizi sanitari e sociali, offrendo un punto di riferimento integrato per la comunità.

A partire da mercoledì 10 giugno, la Casa della comunità di Faenza realizzata nell’ambito degli investimenti del Pnrr (con un investimento di circa 2 milioni di euro), entrerà in funzione permettendo l'accesso diretto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Tra i servizi che i cittadini troveranno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dopo trent'anni entra in funzione l'invaso Pappadai

Notizie e thread social correlati

La Casa di Comunità ora è realtà. Lavori conclusi dopo due anni: "Punto di riferimento per i cittadini"Dopo due anni di lavori, la Casa di Comunità è stata completata anche a Lainate, portando a termine un progetto avviato già in altre città della zona.

Apre la casa di comunità. Dopo due anni di attesa il taglio del nastro : "Nuovi servizi a Paderno"Dopo due anni di lavori e attese, ieri mattina si è svolta l'inaugurazione della casa di comunità in via della Repubblica.

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato); Plusvalenza da Superbonus: l’extra-tassa da pagare in caso di vendita dell’immobile; Prima casa anche per i ruderi con lavori di ristrutturazione entro 3 anni.

Nella semifinale play-off di Ligue 2 fra Saint-Étienne e Rodez, il portiere di riserva della squadra di casa, Brice Maubleu, è subentrato al 90+2’, poco prima dei calci di rigore Il 36enne ha subito parato i primi 2 penalty, ma le squadre sono andate a oltranza. x.com

Ex poliziotta viveva in casa con il cadavere della mamma: morta da almeno due anni, il corpo nascosto sotto un impermeabileUn dramma della solitudine e del disagio psichico che lascia senza parole. Per almeno due anni una donna di 57 anni ha convissuto con i resti mummificati della madre ottantaquattrenne all'interno ... leggo.it

Viveva con il cadavere della madre in casa da due anni: denunciata 57enne a Muggia, disposta l’autopsiaA Muggia (Trieste) una 57enne ha tenuto in casa il corpo della madre di 84 anni, deceduta almeno due anni fa. Era nascosto sotto un cumulo di vestiti. La figlia è stata denunciata per occultamento di ... fanpage.it