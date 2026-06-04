San Matteo | la Proietti promette il rilancio dell’ospedale di Spoleto

La dirigente sanitaria ha annunciato il rilancio dell’ospedale di Spoleto, con l’obiettivo di riaprire ufficialmente il Punto nascita dedicato alle donne della Valnerina. La data di riapertura non è ancora stata comunicata. Si attende anche l’approvazione del nuovo Piano socio-sanitario, che potrebbe modificare la qualifica del presidio come DEA. Nessuna indicazione è stata fornita sui tempi per le decisioni ufficiali.

Quando riaprirà ufficialmente il Punto nascita per le donne della Valnerina?. Come influirà il nuovo Piano socio-sanitario sulla qualifica DEA dell'ospedale?. Quali servizi specialistici rischiano il taglio dopo le parole di Presciutti?. Perché le impalcature del porticato sono ancora presenti dopo anni?.? In Breve Presciutti ipotizza tagli ai presidi Dea di primo livello nella provincia di Perugia. Proietti punta su cardiologia H24 e potenziamento robotica al San Matteo. Istanza ministeriale presentata per riaprire il Punto nascita della Valnerina. Delibera 2023 ha indirizzato la struttura verso il progetto Terzo polo. La battaglia per il San Matteo degli Infermi: la Proietti promette il rilancio dell’ospedale di Spoleto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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