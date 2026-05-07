De Luca attacca ancora gli avversari | Tra loro qualche analfabeta E promette | Per San Matteo cambieremo la città

Durante un evento elettorale a Pastena, il candidato sindaco ha criticato gli avversari, affermando che tra loro ci sono persone analfabete. Ha inoltre dichiarato che, con l’obiettivo di migliorare la città, ci sarà una svolta durante il prossimo San Matteo. Nel suo intervento ha anche difeso le amministrazioni precedenti e il suo ruolo come guida dell’amministrazione. La discussione si è concentrata sui temi della campagna elettorale e sulle promesse future.

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Nel corso di un incontro elettorale a Pastena, il candidato sindaco Vincenzo De Luca ha affrontato i temi della campagna elettorale con toni molto duri nei confronti degli avversari, rivendicando al tempo stesso l’operato delle precedenti amministrazioni e della sua esperienza alla guida della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate De Luca attacca gli avversari e avverte gli elettori: "Se sbagliate a scegliere Salerno è perduta"Parte con toni netti e senza filtri, nello stile che da anni contraddistingue Vincenzo De Luca: gli avversari vengono descritti come “inermi” e... Elezioni a Salerno, De Luca attacca gli avversari: "Parlano solo di me e raccontano balle"Nel pieno della campagna per le elezioni amministrative, il candidato sindaco Vincenzo De Luca è intervenuto a Giovi per rispondere alle critiche...