Domani alle 15:30 si terrà nella chiesa parrocchiale di San Pio X nel quartiere di Marina di sotto il funerale di Matteo Brandimarti, il bambino rimasto ferito in un incidente. La famiglia ha chiesto di non portare fiori e di effettuare donazioni all’ospedale di Rimini. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Pio X, senza ulteriori dettagli sulla famiglia o sulle circostanze del decesso.

SAN BENEDETTO Sarà celebrato domani, alle ore 15,30, nella chiesa parrocchiale di San Pio X nel quartiere di Marina di sotto, il funerale del piccolo Matteo Brandimarti, rimasto ferito nell’incidente della vasca per idromassaggio a Pennabilli e morto dopo 4 giorni di agonia all’ospedale di Rimini. L’arcivescovo della diocesi, Gianpiero Palmieri, presiderà il rito dopo che ieri il pubblico ministero Alessia Mussi ha concesso il nulla osta: oggi alle ore 12 la salma verrà restituita alla famiglia che tornerà all’ospedale Infermi per riportare a casa la bara bianca con il corpo del ragazzino, 12 anni ancora da compiere, vittima di una tragedia tanto assurda quanto incredibile.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, il funerale di Matteo Brandimarti domani a San Pio X. La famiglia: «Niente fiori ma donazioni all'ospedale di Rimini»

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Risucchiato nell'idromassaggio, San Benedetto sconvolta per Matteo Brandimarti morto a 12 anni. I gruppi di preghiera, il negozio di famiglia, i compagni di scuola in lacrimeSAN BENEDETTO Una tragedia che lascia senza parole ha colpito la famiglia del piccolo Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto.