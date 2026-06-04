San Lorenzo ostaggio di risse e musica in strada fino all' alba Il municipio scrive ancora al prefetto

Nel quartiere di San Lorenzo si sono verificati episodi di risse tra il 28 e il 29 maggio, in via dei Marsi e in piazza dell'Immacolata. Durante le serate, gruppi di giovani hanno ballato fino alle prime ore del mattino, con musica diffusa in strada. Il municipio ha scritto nuovamente al prefetto, ricordando che il prolungato intrattenimento notturno può favorire comportamenti problematici.

"Se i ragazzi ballano fino alle 6:30 del mattino non è che bevono alla fontanella". Il messaggio, nemmeno troppo sibillino, è arrivato dal quartiere di San Lorenzo dove di recente, tra il 28 e il 29 maggio, si sono verificate delle risse in via dei Marsi e in piazza dell'Immacolata, a cui sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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