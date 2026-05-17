Via Duse non solo risse | La strada ostaggio di un gruppo di pusher

Negli ultimi giorni, via Duse è tornata al centro dell’attenzione per un episodio di rissa avvenuto circa una settimana fa, ma non si tratta di un caso isolato. La strada è spesso teatro di episodi di spaccio e tensioni tra gruppi di persone coinvolte in attività illegali. La presenza di soggetti sospettati di vendere droga e di comportamenti violenti ha portato residenti e commercianti a segnalare una situazione difficile e persistente. La cronaca recente ricorda che questa zona è da tempo sotto osservazione per problemi di ordine pubblico.

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"La rissa di una decina di giorni fa è stata l’acme di una situazione che va avanti da tempo qui in via Duse". Simone abita da molti anni nella strada del San Donato e l’ha vista cambiare nel tempo, "non certo in meglio". E questo, a causa di un gruppetto di spacciatori e sbandati che hanno preso ‘casa’ nella strada. "In realtà i pusher ci sono di giorno, ma non abitano qui in zona. Arrivano proprio per ‘lavorare’ e la notte tornano a casa loro", spiega. Presenze costanti che creano preoccupazione: "Quando so che la mia compagna la sera farà tardi sono sempre preoccupato", dice ancora Simone. Come lui anche Costanza, mamma di un bambino, non nasconde i suoi timori: "Quando si sono presi a botte ci siamo proprio trovati davanti a questa scena bruttissima – racconta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Duse, non solo risse: "La strada ostaggio di un gruppo di pusher" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR! Sullo stesso argomento Emergenza quartiere Rondò. Risse per la strada e paura: "Presidiate la zona di notte"Il difensore civico regionale scrive al sindaco in merito alla situazione di violenza e illegalità del quartiere Rondò, ma resta senza risposta da... Leggi anche: Centinaia di persone in strada: "Risse e furti, non possiamo vivere così" Via Duse, non solo risse: La strada ostaggio di un gruppo di pusherI residenti preoccupati della situazione di degrado crescente nella zona. La consigliera FdI Conza: Servono informazione sulle droghe e più controlli. msn.com Appartamenti nell’ex cinema Duse di Pesaro: sbloccato il recupero, via al cantierePESARO Ex Duse, si va verso l'avvio dei cantieri. Sbloccato il piano delle opere di urbanizzazione. Verranno realizzati appartamenti al posto dell'ex cinema. Nel 2022 erano stati espletati vari ... corriereadriatico.it