Via Duse non solo risse | La strada ostaggio di un gruppo di pusher
Negli ultimi giorni, via Duse è tornata al centro dell’attenzione per un episodio di rissa avvenuto circa una settimana fa, ma non si tratta di un caso isolato. La strada è spesso teatro di episodi di spaccio e tensioni tra gruppi di persone coinvolte in attività illegali. La presenza di soggetti sospettati di vendere droga e di comportamenti violenti ha portato residenti e commercianti a segnalare una situazione difficile e persistente. La cronaca recente ricorda che questa zona è da tempo sotto osservazione per problemi di ordine pubblico.
"La rissa di una decina di giorni fa è stata l’acme di una situazione che va avanti da tempo qui in via Duse". Simone abita da molti anni nella strada del San Donato e l’ha vista cambiare nel tempo, "non certo in meglio". E questo, a causa di un gruppetto di spacciatori e sbandati che hanno preso ‘casa’ nella strada. "In realtà i pusher ci sono di giorno, ma non abitano qui in zona. Arrivano proprio per ‘lavorare’ e la notte tornano a casa loro", spiega. Presenze costanti che creano preoccupazione: "Quando so che la mia compagna la sera farà tardi sono sempre preoccupato", dice ancora Simone. Come lui anche Costanza, mamma di un bambino, non nasconde i suoi timori: "Quando si sono presi a botte ci siamo proprio trovati davanti a questa scena bruttissima – racconta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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