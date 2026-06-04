San Giovanni Incarico porta l' auto dal carrozziere ma la vettura sparisce | denunciato il titolare

Da frosinonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un proprietario di un'auto ha portato il veicolo in un'officina per effettuare alcune riparazioni. Dopo diversi mesi, i lavori non sono stati completati e la vettura è scomparsa. Il titolare dell’officina è stato denunciato. La vettura non è stata restituita e si stanno svolgendo le indagini per accertare la scomparsa del veicolo.

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Affida la propria auto all'officina per alcune riparazioni, ma a distanza di mesi non solo i lavori non vengono eseguiti, ma la vettura svanisce letteralmente nel nulla. È la disavventura capitata a un 45enne originario del Frusinate, ma residente in un'altra provincia, che ha portato al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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