San Giovanni Incarico porta l' auto dal carrozziere ma la vettura sparisce | denunciato il titolare

Notizia in breve

Un proprietario di un'auto ha portato il veicolo in un'officina per effettuare alcune riparazioni. Dopo diversi mesi, i lavori non sono stati completati e la vettura è scomparsa. Il titolare dell’officina è stato denunciato. La vettura non è stata restituita e si stanno svolgendo le indagini per accertare la scomparsa del veicolo.