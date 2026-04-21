Napoli vende un mini-escavatore online ma sparisce dopo l' acconto | denunciato 57enne per truffa

A Napoli, un uomo di 57 anni è stato denunciato per truffa dopo aver venduto online un mini-escavatore e aver ricevuto un acconto senza consegnare il macchinario. La vittima ha sporto denuncia quando l’acquirente è scomparso senza fornire ulteriori spiegazioni. Le indagini hanno portato all’identificazione del venditore, che ora rischia conseguenze legali per il reato di truffa.

Un 57enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa dopo aver raggirato un acquirente nella compravendita di un mini-escavatore online. L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia della vittima, che aveva versato un acconto senza ricevere il mezzo acquistato. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno raccolto la denuncia di un cittadino che sospettava di essere stato vittima di truffa nell’acquisto di un mini-escavatore tramite una piattaforma di e-commerce. La dinamica della truffa L’acquirente, ignaro del raggiro, aveva individuato il mini-escavatore su un sito specializzato e aveva contattato il venditore, che si era dimostrato molto disponibile e preciso nelle informazioni fornite.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Napoli, vende un mini-escavatore online ma sparisce dopo l'acconto: denunciato 57enne per truffa Notizie correlate Truffa online per un mini-escavatore: denunciato un 57enneNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 57enne originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di... Compra un muletto online ma è una truffa. Denunciato un 39enneRomanengo, 5 febbraio 2026 – Compra un muletto su un sito di e-commerce, ma è tutta una truffa. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dalla strada all'imprenditoria: la storia del senzatetto che vende mini-case per 150 dollari ad altri clochard; Camionista investito e ucciso nel Casertano durante protesta dei tir; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Fondo Perduto 2026: Guida Completa Contributi per Imprese. Napoli, vende un mini-escavatore online ma sparisce dopo l'acconto: denunciato 57enne per truffaCome indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno raccolto la denuncia di un cittadino che sospettava di essere ... virgilio.it Tentato furto in banca in provincia di Napoli, i banditi ci provarono anche scavando un tunnel illuminato facebook #Cremonese, Giacchetta: "La rosa del #Napoli è più forte di quella dell' #Inter" x.com