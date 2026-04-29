San Giovanni Incarico fermato a un posto di blocco | in manette 28enne ricercato per violenza sessuale

Durante un normale controllo stradale a San Giovanni Incarico, un uomo di 28 anni è stato fermato e successivamente arrestato. L’individuo risultava essere ricercato in quanto coinvolto in un procedimento per violenza sessuale. L’arresto è stato effettuato sul posto, in seguito alla verifica dei documenti e delle informazioni fornite dalle forze dell’ordine. La vicenda ha portato all’applicazione di una misura cautelare.

Un normale controllo alla circolazione stradale si è concluso con l'esecuzione di un'importante misura cautelare. I Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico, operanti sotto il coordinamento della Compagnia di Pontecorvo, hanno tratto in arresto un giovane di 28 anni, destinatario di un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagineUn operatore socio sanitario di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato sospeso dal servizio in seguito a una misura cautelare interdittiva,... Ricercato per violenza sessuale in Germania, nigeriano chiede permesso di soggiorno in ItaliaPADOVA, 27 APR – Ricercato in Europa dal 2019 per violenza sessuale, un cittadino nigeriano di 51 anni è stato rintracciato e arrestato a Padova... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato 50enne; Pontecorvo. Controlli straordinari dei Carabinieri nel sud della provincia. Denunce, attività sospese e sanzioni per 16.500 euro. Fermato durante un controllo e arrestato: per lui un provvedimento di catturaSi trattava di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo del braccialetto elettronico ... ciociariaoggi.it San Giovanni Incarico, nuovo incarico per il comandante della Stazione Carabinieri Antonio Paolozzi: il saluto in ComuneDopo quattro anni alla guida della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Incarico, il Maresciallo Capo Antonio Paolozzi lascia il comando per assumere un nuovo e prestigioso incarico alla Stazione ... ilmessaggero.it un weekend di controlli straordinari a Pontecorvo, Ceprano, Aquino e San Giovanni Incarico: 200 persone identificate, lavoro nero, irregolarità nei locali e violazioni al Codice della Strada nel mirino dei militari - facebook.com facebook #SanGiovanniIncarico è immerso nel patrimonio naturalistico e archelogico della Riserva Naturale Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico. Un territorio con storia, tradizioni e curiosità da conoscere. visitlazio.com/san- x.com