San Giorgio di Nogaro | una nuova filiale per crescere insieme al territorio

Da udinetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova filiale è stata aperta a San Giorgio di Nogaro dalla Cassa Rurale FVG. La decisione si inserisce in un contesto di riduzione della presenza fisica delle banche sul territorio. L’obiettivo dichiarato è di rafforzare la presenza locale e sostenere la crescita economica della zona. La filiale rappresenta un investimento volto a mantenere un punto di riferimento stabile per clienti e imprese della comunità.

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Aprire una nuova filiale, oggi, è una decisione che esprime una visione precisa del fare banca. In un contesto caratterizzato dalla continua riduzione della presenza fisica degli istituti di credito sul territorio, la Cassa Rurale FVG ha scelto di investire inaugurando una nuova filiale a San. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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