San Giorgio di Nogaro | una nuova filiale per crescere insieme al territorio

Notizia in breve

Una nuova filiale è stata aperta a San Giorgio di Nogaro dalla Cassa Rurale FVG. La decisione si inserisce in un contesto di riduzione della presenza fisica delle banche sul territorio. L’obiettivo dichiarato è di rafforzare la presenza locale e sostenere la crescita economica della zona. La filiale rappresenta un investimento volto a mantenere un punto di riferimento stabile per clienti e imprese della comunità.