Same sbarca in Sudafrica | una nuova filiale per far crescere sviluppo agricolo e mercati locali
Una società ha aperto una nuova filiale in Sudafrica, puntando a espandere le sue attività nel continente africano. La sede mira a sostenere lo sviluppo del settore agricolo e a migliorare i rapporti con i mercati locali. L'apertura fa parte di una strategia di crescita e di rafforzamento della presenza commerciale nel paese. La nuova filiale si inserisce in un quadro di espansione delle attività dell’azienda sul territorio africano. La scelta riguarda anche l’accesso a nuove opportunità di mercato e collaborazioni.
Una nuova sede commerciale per rafforzare la presenza nel continente africano e consolidare i rapporti con il mercato sudafricano. La multinazionale italiana Sdf ha annunciato l’apertura ufficiale della filiale Sdf South Africa, inaugurata lunedì 18 maggio 2026 a Paarl, nella provincia del Capo Occidentale, all’interno della regione vinicola di Città del Capo. Per il gruppo trevigliese si tratta della seconda filiale aperta nell’Africa subsahariana dopo quella inaugurata in Tanzania nel febbraio 2025. La nuova struttura nasce con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza locale, sostenere gli importatori e consolidare lo sviluppo dei marchi sul mercato africano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Una banca "green" e di prossimità: una nuova filiale apre le porte in cittàTaglio del nastro questa mattina per la nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina a Cesena, in via San Mauro 622.
Leggi anche: Lovato sempre più internazionale: aperta una nuova filiale in Brasile