Same sbarca in Sudafrica | una nuova filiale per far crescere sviluppo agricolo e mercati locali

Una società ha aperto una nuova filiale in Sudafrica, puntando a espandere le sue attività nel continente africano. La sede mira a sostenere lo sviluppo del settore agricolo e a migliorare i rapporti con i mercati locali. L'apertura fa parte di una strategia di crescita e di rafforzamento della presenza commerciale nel paese. La nuova filiale si inserisce in un quadro di espansione delle attività dell’azienda sul territorio africano. La scelta riguarda anche l’accesso a nuove opportunità di mercato e collaborazioni.

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