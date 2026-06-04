Il Comune di San Donato Val di Comino ha firmato un accordo a Scanno per entrare nella rete nazionale dei Borghi del Respiro. Con questa firma, il paese ottiene il riconoscimento ufficiale come Borgo del Respiro, un’iniziativa che premia le comunità impegnate nella tutela ambientale, nella qualità dell’aria e nel benessere dei residenti. La decisione è stata comunicata attraverso un atto formale, che ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti dell’associazione promotrice.

San Donato Val di Comino è ufficialmente entrato nella rete nazionale dei Borghi del Respiro, un importante riconoscimento che valorizza i territori impegnati nella tutela dell’ambiente, della qualità dell’aria e del benessere delle comunità.La firma del Patto per il Respiro, avvenuta questa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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San Donato Val di Comino è ufficialmente Borgo del Respiro: firmato il Patto a Scanno ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com

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