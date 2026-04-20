San Donato Val di Comino inaugura la nuova sede del Centro Anziani

A San Donato Val di Comino è stata inaugurata la nuova sede del Centro Anziani, situata in via Napoli nel centro storico. La struttura, recentemente rinnovata, è stata resa accessibile grazie al contributo dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo è creare uno spazio adeguato alle esigenze degli anziani, offrendo un ambiente più funzionale e confortevole per attività sociali e incontri. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e dei rappresentanti della comunità.

È stata inaugurata la nuova sede del Centro Anziani in via Napoli, nel pieno centro storico del paese: un luogo rinnovato e accogliente, realizzato grazie al contributo dell’Amministrazione comunale, pensato per offrire uno spazio moderno, inclusivo e funzionale dedicato alla socialità, al.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Carnevale 2026 a San Donato Val di CominoIl Comune di San Donato Val di Comino e la Pro Loco sono lieti di annunciare il ritorno della festa più colorata dell’anno. San Donato Val di Comino: tra torri medievali e segreti di pietraSan Donato Val di Comino, un borgo della provincia di Frosinone situato a 730 metri di quota, si distingue per un’architettura che sembra fondersi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rinviato lo slalom Valle di Comino a data da destinarsi; V° TORNEO GIALLOBLU: Il San Donato Tavarnelle ospita oltre 500 giovani atleti per le feste del 25 Aprile e 1° Maggio; Tabellino partita San Donato Tavarnelle vs Terranuova Traiana; 25 aprile a Barberino Tavarnelle. Con i giovani, nuovi testimoni di libertà e democrazia. San Donato Val di Comino, il borgo del Lazio inciso nella pietra calcareaArroccato tra Lazio e Abruzzo, San Donato Val di Comino è un borgo inciso nella roccia calcarea e attraversato da secoli di storia, riti e silenzi che sanno parlare ... siviaggia.it Ospedali, medici e malattie del passato: a San Donato coinvolgente incontro per la presentazione del libroSuccesso di pubblico in occasione della presentazione dell'ultima fatica letteraria della professoressa Rosanna Tempesta. Dai registri parrocchiali e comunali di San Donato Val di Comino - Ospedali, ... ilmessaggero.it ’ ! Vieni a scoprire i sapori autentici tra le vie del nostro borgo San Donato Val di Comino sabato 20 giugno 2026 Apertura stand ore 19:00 Stand enogastronomici Musica dal vivo Divertimento p - facebook.com facebook