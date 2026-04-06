San Donato Val di Comino è un borgo della provincia di Frosinone situato a 730 metri di altitudine. Il centro storico presenta torri medievali e costruzioni in pietra calcarea che si integrano con il paesaggio naturale circostante. Le strutture antique e le vie strette caratterizzano il tessuto urbano, conservando tracce di un passato che si riflette nelle sue architetture e nelle sue piazze.

San Donato Val di Comino, un borgo della provincia di Frosinone situato a 730 metri di quota, si distingue per un’architettura che sembra fondersi con la roccia calcarea su cui sorge. L’insediamento si presenta come un insieme di abitazioni dai toni chiari e strutture compatte, nate da stratificazioni storiche antichissime. Il centro urbano è diviso in due zone distinte: il Rione Castello, posizionato nella parte alta e caratterizzato da antiche mura difensive integrate nelle case, e il Rione Valle, sviluppatosi successivamente per accogliere l’aumento della popolazione. L’estetica del paese è stata profondamente influenzata dagli scalpellini locali, che hanno scolpito nella pietra elementi decorativi come mascheroni, chiavi di volta, portali e gradini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Donato Val di Comino: tra torri medievali e segreti di pietra

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