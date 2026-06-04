È stata concessa l’autorizzazione per quattro posti letto presso l’Unità di Recupero e Riabilitazione dell’ospedale San Camillo di Manfredonia. La struttura potrà ora offrire servizi di recupero e riabilitazione a pazienti che necessitano di questo tipo di assistenza. La decisione riguarda l’ampliamento delle capacità di accoglienza e trattamento all’interno del reparto. Sono stati ufficialmente autorizzati i nuovi posti letto, che rafforzano l’offerta di servizi sanitari nella zona.

Un nuovo tassello nel potenziamento dell'offerta assistenziale del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis dalla Regione Puglia l'autorizzazione a 4 posti letto di Recupero e Riabilitazione Funzionale Autorizzazione temporanea all'esercizio di quattro posti letto dell'Unità Operativa Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Manfredonia. Il provvedimento concesso dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia è stato concesso ai sensi della Legge Regionale n. 92017 e successive modifiche, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione di ASL Foggia, incaricato di accertare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Camillo di Manfredonia, autorizzazione di quattro posti letto per l’Unità di Recupero e Riabilitazione

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