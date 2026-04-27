Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa

È stato espresso un parere favorevole per l’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Questa decisione fa parte di un percorso di potenziamento dell’offerta sanitaria avviato dall’ASL Foggia sul territorio provinciale. L’obiettivo è ampliare i servizi disponibili presso la struttura ospedaliera.

Prosegue il percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale di ASL Foggia nel territorio provinciale. Rilasciato parere favorevole, propedeutico all’attivazione di quattro posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, a seguito del sopralluogo effettuato presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. La verifica è stata condotta dal Dipartimento di Prevenzione e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), alla presenza del Commissario Straordinario Antonio Nigri.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa Notizie correlate I passi della rinascita, la riabilitazione è un lavoro di squadra: le sfide di un reparto in prima linea, viaggio nella Medicina riabilitativa di ForlìAll’interno dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la fisioterapia rappresenta un tassello fondamentale del percorso di cura, spesso meno... Leggi anche: Tornano i posti letto nel reparto di Pneumologia dell'ospedale di Villafranca Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Record all'ospedale di Latina: nati 6 bambini in 3 parti gemellari; Open day professioni sanitarie, 18 aprile 2026: incontro con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Toniolo; Il cuore di una madre non muore: i figli ricordano emozionati la mamma Rosa Tomaiuolo, 104 anni; La Tenda si racconta: ambulatorio medico e farmacia sociale | F-Mag. Manfredonia, riorganizzato il pronto soccorso del presidio ospedaliero «San Camillo de Lellis»Nell’ottica del potenziamento del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia, ASL Foggia ha conferito l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Pronto Soccorso al Dottor Carlo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lazio. 173 milioni per l’adeguamento sismico di 4 ospedaliIl ministero della Salute ha comunicato alla Regione di aver ricevuto il via libera dalla Corte dei Conti per il decreto ministeriale del 25 gennaio scorso che finanziare interventi di ... quotidianosanita.it Impianto uditivo a conduzione ossea eseguito all’ospedale di Penne Presso la UOSD di Otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero “San Massimo” di Penne è stato eseguito nei giorni scorsi un intervento chirurgico di impianto di sistema uditivo a conduzion - facebook.com facebook