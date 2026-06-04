Samuele Della Penna trascina l' Under 15 del Chieti al titolo provinciale e regionale
Samuele Della Penna, capitano dell’Under 15 del Chieti, ha contribuito alla conquista dei titoli provinciale e regionale. Il calciatore spoltorese, nato nel 2011, ha avuto un ruolo chiave nel percorso che ha portato alla vittoria.
Il capitano . Il talento del calciatore spoltorese, classe 2011, è uno dei principali artefici di un cammino vincente memorabile. Il giovane centrocampistaha ricoperto il ruolo di capitano dell'Under 15 neroverde. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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