Un titolo regionale e un record provinciale per l’Alga Atletica Arezzo

L’Alga Atletica Arezzo ha conquistato quattro ori, due argenti e sei bronzi nelle gare regionali e interprovinciali di fine settimana. La società ha stabilito anche un record provinciale durante la competizione. Gli atleti più giovani hanno ottenuto risultati significativi in diverse discipline, contribuendo al totale di medaglie. La partecipazione si è svolta con successo, portando a casa i premi e segnando un’altra pagina nelle competizioni della stagione.

Una primavera di soddisfazioni e di emozioni per i giovani dell’Alga Atletica Arezzo. L’ultimo finesettimana ha impegnato la società aretina con atleti e atlete di diverse età in manifestazioni regionali e interprovinciali dove è riuscita a emergere con quattro ori, due argenti e sei bronzi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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