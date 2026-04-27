Chieti Basket campione regionale Under 15 Eccellenza | stagione perfetta per i giovani teatini

Il Chieti Basket si è laureato campione regionale Under 15 Eccellenza, concludendo una stagione senza sconfitte. La squadra ha ottenuto il titolo dopo aver disputato una serie di partite che ha portato alla vittoria finale. La vittoria è stata ufficializzata al termine di una competizione che ha visto i giovani teatini dominare sul campo. La squadra ha dimostrato grande continuità e determinazione nel corso dell’intera stagione.

Il Chieti Basket conquista il titolo regionale Under 15 Eccellenza e chiude una stagione da incorniciare con un percorso netto. I giovani teatini hanno superato in finale la Roseto Academy, imponendosi in entrambe le gare della doppia sfida con i punteggi di 111-74 e 99-54.Un successo che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La Valtur Brindisi si laurea campione regionale Under 15 EccellenzaBRINDISI - La leva Under 15 del campionato di Eccellenza Valtur Brindisi si è laureata campione regionale, vincendo la Final Four U15 organizzata al... Basket under 15 femminile. Pink Macerata campione regionale Marche-UmbriaL’Under 15 femminile della Pink Basket Macerata conquista il titolo regionale Marche-Umbria. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chieti Basket, trionfo regionale: l’Under 15 Eccellenza è campione imbattuta; A L’Aquila la conferenza di presentazione delle iniziative per il 165° anniversario di costituzione dell’Esercito; La musica dell’Olocausto rivive al Marrucino: il concerto dei Solisti Aquilani per non dimenticare. Chieti cerca il salvataggio a filo di sirenaChieti cerca il salvataggio a filo di sirena Dopo l’annuncio del club di volersi ritirare dal campionato per problemi economici, la Chieti Basket non è scesa in campo con Montecatini. Si sta facendo ... rainews.it Il Chieti proseguirà il campionato di BIl Chieti basket continuerà il suo cammino in serie B nazionale. Nel primo pomeriggio pagata l’ultima rata alla federazione, con un bonifico da 20 mila euro versati dallo sponsor, la Lux. I ... rainews.it IL CHIETI BASKET CAMPIONE REGIONALE UNDER 15 D’ECCELLENZA I complimenti della FIP Abruzzo. - facebook.com facebook