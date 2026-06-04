La società sportiva ha annunciato che sono necessarie risposte rapide per affrontare le recenti difficoltà. Si richiede di mantenere continuità e chiarezza nelle prossime mosse, con l’obiettivo di ricostruire credibilità e prospettive future. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate o sui tempi previsti. La comunicazione si concentra sull’urgenza di stabilire una direzione chiara e coerente per il progetto sportivo.

Sampdoria, servono risposte immediate: continuità e chiarezza per ricostruire credibilità e futuro – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi. La Sampdoria sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione, segnata dall’uscita di figure chiave che avevano contribuito alla solidità del progetto in Serie B. Le partenze del direttore sportivo Andrea Mancini e dell’allenatore Attilio Lombardo aprono un vuoto significativo sia nella gestione tecnica sia nella pianificazione della rosa. Come sottolineato dal nostro giornalista Dario Bartolucci Lupi, la società è ora chiamata a individuare profili di alto livello capaci di garantire continuità e una direzione chiara nel percorso verso il ritorno in Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, è il momento delle risposte forti: continuità e chiarezza devono guidare il nuovo corso – VIDEO di Dario Bartolucci Lupi

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