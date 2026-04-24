VIDEO| Fatturati crollati e strada deserta gi amici di Corso Vittorio chiedono risposte e intano torna il doppio senso
Gli esercenti di corso Vittorio Emanuele II si sono riuniti per chiedere chiarimenti sulla situazione attuale, caratterizzata da fatturati in calo e strade quasi vuote. Durante l'incontro, hanno denunciato il ritorno del doppio senso di marcia, una decisione che riguarda anche la viabilità locale. Senza risposte chiare e scadenze precise per risolvere i problemi principali, alcuni hanno dichiarato di essere pronti a chiudere le attività e trasferirsi altrove.
Senza risposte certe e tempi brevi per risolvere almeno i problemi principali, gli esercenti di corso Vittorio Emanuele II sono pronti “a fare la valigia e andare via”. Dal cantiere Aca a quello del Ferrhotel, passando per quelli in corso nell’area di risulta, la denuncia che arriva.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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