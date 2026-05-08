La differenza tra guidare e saper guidare bene Il corso di Aci Lucca

Il 21 maggio, nel parcheggio del Palazzetto dello Sport, si svolgerà il “Driving Test”, un evento promosso da ACI Lucca. Dalle 10 alle 17, sarà possibile partecipare a una giornata dedicata alla sicurezza stradale, alla prevenzione e alla consapevolezza sulla guida. L’iniziativa si svolge in un’area aperta e si rivolge a chi desidera migliorare le proprie capacità di guida, distinguendo tra il saper guidare e guidare bene.

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Una giornata dedicata alla sicurezza stradale, alla prevenzione e alla consapevolezza: è questo l’obiettivo del “Driving Test”, l’iniziativa promossa da ACI Lucca in programma il prossimo 21 maggio nel parcheggio del Palazzetto dello Sport (Via delle Tagliate), dalle 10 alle 17.30. L’evento offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere esperienze pratiche e immersive per comprendere meglio i comportamenti corretti alla guida e nel contesto urbano. Tra le attività in programma: Driving test, per testare le proprie capacità alla guida in sicurezza; Simulatore virtuale, una novità proposta da ACI che, attraverso un visore in realtà virtuale,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La differenza tra guidare e saper guidare bene. Il corso di Aci Lucca Notizie correlate Guidare bene conviene. AutoConnexa cambia il mondo delle RCAAutoConnexa, la startup InsurTech italiana che sta ridefinendo il panorama delle assicurazioni auto, si è appena chiuso un aumento di capitale da 4,4... Welcome week Unipa, 5 giorni per guidare gli studenti nella scelta del corso: attesi 23 mila giovaniCinque giorni per presentare l'offerta formativa dell'università palermitana, con incontri tra docenti, studenti e tutor e colloqui per scoprire... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La differenza tra guidare e saper guidare bene. Il corso di Aci Lucca; Driving Test: il 21 maggio a Lucca una giornata esperienziale sulla sicurezza stradale; L’Auto Union Lucca resuscita 91 anni dopo il record del mondo. La differenza tra guidare e saper guidare bene. Il corso di Aci Lucca1Una giornata dedicata alla sicurezza stradale, alla prevenzione e alla consapevolezza: è questo l’obiettivo del Driving Test, l’iniziativa promossa ... lanazione.it Giornata Europea della Sicurezza Stradale La sicurezza stradale riguarda tutti, ogni giorno. Basta un attimo di distrazione per mettere a rischio una vita. ACI Lucca promuove comportamenti responsabili alla guida: rispetto delle regole, attenzione e consapevo facebook