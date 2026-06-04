Un messaggio di Loviso rivela che la società richiede giocatori di categoria per la prossima stagione. Intanto, si lavora per ripartire con il tandem Mussi-Boscaglia, considerato essenziale per iniziare la nuova annata. L’obiettivo è ridurre le difficoltà vissute nel campionato appena concluso. La società ha comunicato la volontà di rafforzare la squadra, senza specificare nomi o dettagli sui trasferimenti imminenti.

"Ripartire con il tandem Mussi-Boscaglia è fondamentale per iniziare al meglio la prossima stagione agonistica, con l’obiettivo di soffrire meno rispetto al campionato che si è appena concluso". L’ex Samb Massimo Loviso, classe 1984 (42 anni), impegnato nel conseguimento del patentino di tecnico Uefa A (potrà allenare nel settore giovanile fino alla Primavera ed anche in Serie C ), ha sempre seguito con grande attenzione il club del Riviera delle Palme. Loviso si aspetta anche una campagna acquisti differente da quella dello scorso anno, quando arrivarono in riviera elementi di Serie D e giovani di belle speranze. "I giocatori sono fondamentali, anche perché nel calcio le categorie esistono apposta – le sue parole – La Serie C è professionistica e ci vogliono calciatori di un certo tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb, il messaggio di Loviso: "La C vuole giocatori di categoria"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arbitro chiede permesso di soggiorno a due giocatori, polemica in Seconda categoriaDurante una partita di Seconda categoria, un arbitro ha richiesto al dirigente della squadra San Precario di esibire il permesso di soggiorno di due...

Seconda e Terza. Il Pavullo vuole avvicinare la Prima categoria. Duzzi e Obici vanno alla Madonna di SottoAlle 16,30 si disputano le partite di playoff di Seconda e Terza categoria, con il Pavullo che cerca di salire in Prima categoria.

Temi più discussi: Samb, il messaggio di Loviso: La C vuole giocatori di categoria; Il sindaco Mozzoni. Prima ordinanza: mercato ittico aperto anche il due giugno; Fedeli: Pronto a tornare alla Samb. Disponibile a mettere subito 2 milioni di euro; Samb Beach Soccer, debutto amaro in Serie A: il Città di Milano scappa nel finale.

Samb, il messaggio di Loviso: La C vuole giocatori di categoriaL’ex centrocampsita rossoblù: Ottimo ripartire da Mussi-Boscaglia, ma calciatori di livello sono fondamentali ... msn.com

La Samb in cerca di riscatto: Perugia? Non ci faremo intimidireQuando il gioco si fa duro, i duri inizino a giocare. Le motivanti parole di Bluto nel film di John Landis Animal Hoiuse devono essere prese da esempio dalla Samb che questo pomeriggio (fischio ... ilrestodelcarlino.it