Arbitro chiede permesso di soggiorno a due giocatori polemica in Seconda categoria

Durante una partita di Seconda categoria, un arbitro ha richiesto al dirigente della squadra San Precario di esibire il permesso di soggiorno di due giocatori provenienti da fuori Europa. La richiesta ha suscitato una polemica tra i presenti, poiché l'episodio ha attirato l’attenzione sul controllo dei documenti durante le competizioni amatoriali. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata in merito alla questione.