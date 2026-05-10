Alle 16,30 si disputano le partite di playoff di Seconda e Terza categoria, con il Pavullo che cerca di salire in Prima categoria. Durante la giornata, due giocatori vengono trasferiti alla squadra della Madonna di Sotto. La post season vede in campo le squadre coinvolte nelle gare di Seconda categoria, mentre le squadre di Terza categoria hanno appuntamento con le proprie sfide.

Alle 16,30 si gioca la post season di Seconda e Terza. Playoff Seconda. In campo le gare dei playoff regionali (in caso di parità al 90’, supplementari e rigori): le 7 vincenti saranno inserite nella prima lista ripescaggio in ordine prima per posizione nel girone e poi per media punti, le 7 perdenti nella seconda lista ripescaggi (con gli stessi criteri), per ora i posti sicuri in Prima sono 3, ma con l’addio certo del Rolo e quasi del Terre si aprirebbero altri 2 posti, in attesa dell’esito dei playout di D e dei playoff nazionali di Eccellenza per le emiliano romagnola impegnate. Queste le gare: Bobbio Perino-Siepelunga Bellaria (a Colorno), Busseto-Virtus Mandrio (a Calerno), Pavullo-Dogatese (a Cavezzo), Libertas Ghepard-Atl.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda e Terza. Il Pavullo vuole avvicinare la Prima categoria. Duzzi e Obici vanno alla Madonna di Sotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Seconda categoria, la sorpresa del weekend e’ il real porto senigallia che vince la coppa di terza categoria. Trecastelli e Ankon Dorica preparano i botti finaliTurno di riposo per il campionato di Seconda Categoria che riprenderà sabato 11 aprile con la giornata 26 nei gironi B, C e D.

Prima, Seconda e Terza Categoria. L’Aglianese "vede» il traguardo. Il Chiesina continua a sperareSi è concluso ieri l’ultimo turno di calcio dilettantistico, E per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di tirare le somme, iniziando dalla...