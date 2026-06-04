Salvatore Petrucino | Proiezioni e Visioni a Roma

La mostra personale dell’artista Salvatore Petrucino, intitolata Proiezioni e Visioni, si svolge a Roma ed è curata da Valeria Rufini Ferranti.

Cosa: La suggestiva mostra personale dell’artista Salvatore Petrucino, significativamente intitolata Proiezioni e Visioni, sapientemente curata da Valeria Rufini Ferranti.. Dove e Quando: Nelle eleganti sale espositive della Medina Art Gallery, situata in Via Merulana 220 a Roma, visitabile dal 5 all’11 giugno 2026. L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle ore 18:00.. Perché: Per immergersi in un panorama immaginifico unico, in cui l’artista propone al grande pubblico una serie di sagaci e pungenti osservazioni sul caotico mondo contemporaneo.. Il vivace e inesauribile panorama culturale della capitale si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati d’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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