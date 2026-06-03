Dal 5 giugno al 11 giugno 2026, Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Salvatore Petrucino,Proiezioni e Visioni a cura di Valeria Rufini Ferranti in Via Merulana 220, Roma. L’evento di apertura si terràvenerdì 5 giugno, alle ore 18:00, presso la galleria con la presentazione a cura di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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