A Roma, presso l’UCI, si tiene “Visioni Rosa”, una rassegna cinematografica nazionale dedicata alle opere realizzate da registe e con protagoniste femminili. La manifestazione è promossa da LED – ANEC e rappresenta la prima iniziativa di questo tipo nel panorama italiano, concentrandosi su film che raccontano storie e prospettive femminili attraverso il linguaggio cinematografico. La rassegna propone una selezione di pellicole che mettono in evidenza il punto di vista femminile nel cinema.

Cosa: “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica nazionale dedicata allo sguardo femminile, promossa da LED – ANEC.. Dove e Quando: Nelle sale UCI Cinemas Porta di Roma e Roma Est, per tre lunedì consecutivi fino al 27 aprile 2026.. Perché: Per scoprire e valorizzare narrazioni, talenti e prospettive inedite nel panorama cinematografico contemporaneo, celebrando l’inclusività e i nuovi linguaggi visivi.. Il paesaggio culturale capitolino si arricchisce di una nuova, imperdibile iniziativa dedicata all’arte dell’immagine in movimento. Fino al 27 aprile, i grandi schermi di Roma diventano il palcoscenico ideale per celebrare il talento e la creatività delle donne. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Visioni Rosa: il cinema al femminile arriva all’UCI di Roma

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