Salvato il bufalo albino | il governo ferma il sacrificio rituale

Il governo ha deciso di bloccare il sacrificio rituale di un bufalo albino. L'animale sarà trasferito in un nuovo recinto di uno zoo, dove riceverà cure e attenzione. Restano da definire chi si occuperà di lui nel nuovo ambiente. La decisione è stata presa in risposta a richieste di protezione dell’animale. La situazione ha suscitato attenzione pubblica e discussioni sulla tutela degli animali coinvolti in pratiche tradizionali.

Come cambierà la vita di questo bufalo dopo il trasferimento?. Chi si prenderà cura dell'animale nel nuovo recinto dello zoo?. Perché la rarità genetica ha bloccato un rito millenario?. Quanto tempo dovrà restare in quarantena l'esemplare prima delle visite?.? In Breve Il curatore Atiqur Rahman gestirà il trasferimento allo zoo nazionale.. L'animale di 700 chili seguirà due settimane di quarantena obbligatoria.. Oltre 12 milioni di capi di bestiame saranno sacrificati durante l'Eid al-Adha.. Il bufalo biondo attirerà folle di persone prima del trasferimento definitivo.. Il salvataggio del bufalo biondo in Bangladesh: il governo interrompe il sacrificio per l’Eid al-Adha. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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