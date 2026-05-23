? Punti chiave Come può la fama virale non fermare il rito religioso?. Chi sono gli altri animali con nomi celebri nella stessa stalla?. Perché il proprietario ha deciso di seguire la tradizione millenaria?. Quali sono le conseguenze economiche del sacrificio di milioni di capi?.? In Breve Il proprietario Mridha cura l'animale con quattro lavaggi giornalieri a Narayanganj.. La stalla ospita anche gli animali Tufan e Neymar.. L'Eid al-Adha prevede sacrifici per oltre 12 milioni di capi di bestiame.. Piogge intense a Narayanganj potrebbero rallentare i tragitti verso le fattorie locali.. Le precipitazioni intense previste per i prossimi giorni in Bangladesh potrebbero complicare gli spostamenti verso le zone rurali di Narayanganj, dove la gestione degli animali richiede cure costanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bangladesh: il bufalo albino “Donald Trump” attende il sacrificio rituale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bangladesh : un buffle albinos surnommé « Donald Trump » attire tous les regards

Notizie e thread social correlati

In Bangladesh c'è un bufalo che somiglia a Trump, il "ciuffo" spopola sui social ma a breve sarà sacrificatoUn bufalo albino è diventato una star sui social in Bangladesh per i suoi “capelli“, che assomiglierebbero a quelli del presidente degli Stati Uniti...

Donald Trump prima di Donald Trump: al Rossetti lo spettacolo di Stefano Massini“Stefano Massini è protagonista al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dopo i successi delle passate stagioni, con il nuovo spettacolo...

Temi più discussi: Il sosia di Trump in Bangladesh: un bufalo albino capellone; Video. Bangladesh, bufalo albino soprannominato 'Donald Trump' diventa attrazione inattesa; Un bufalo albino rosa soprannominato Donald Trump diventa virale; Bangladesh, il bufalo Donald Trump conquista i social: chiamato così per il suo ciuffo biondo.

?non è AI? Il #Trump del #Bangladesh - un bufalo albino rosa è diventato una star!? In Bangladesh, è apparso un vero sosia di Donald Trump - un enorme bufalo che pesa circa 700 chilogrammi. x.com

Un bufalo albino soprannominato Donald Trump perché ha capelli d'oro fluenti sarà sacrificato in Bangladesh entro pochi giorni. reddit

Bangladesh, il bufalo albino Donald Trump è già una starUn raro bufalo albino dal mantello color crema, naso rosato e folta chioma bionda ha attirato numerosi visitatori in un allevamento nel distretto di Narayanganj, in Bangladesh. L'animale, che pesa cir ... tg24.sky.it

Bufalo albino rosa soprannominato Donald Trump diventa star del webL'animale, allevato a Narayanganj, pesa 700 chili e ha un ciuffo che i proprietari paragonano a quello del presidente americano. Ogni giorno decine di visitatori si recano all'allevamento per fotograf ... affaritaliani.it