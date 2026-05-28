Il bufalo albino Donald Trump diventa una star dei social e si salva dal macello | vivrà allo zoo nazionale

Notizia in breve

Un bufalo albino con un ciuffo biondo spettinato, noto come “Donald Trump”, è diventato popolare sui social media. Dopo che era stato destinato al macello, è stato salvato e trasferito allo zoo nazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti utenti online, portando a una campagna di salvataggio. Il bufalo ora vive in un ambiente protetto e riceve cure adeguate. La storia ha suscitato interesse per il benessere degli animali albini in cattività.