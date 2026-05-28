Il bufalo albino Donald Trump diventa una star dei social e si salva dal macello | vivrà allo zoo nazionale

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bufalo albino con un ciuffo biondo spettinato, noto come “Donald Trump”, è diventato popolare sui social media. Dopo che era stato destinato al macello, è stato salvato e trasferito allo zoo nazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti utenti online, portando a una campagna di salvataggio. Il bufalo ora vive in un ambiente protetto e riceve cure adeguate. La storia ha suscitato interesse per il benessere degli animali albini in cattività.

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Un lungo ciuffo biondo spettinato, tanto da fargli guadagnare il soprannome di “Donald Trump”. In Bangladesh un rarissimo bufalo albino di 700 chili è diventato una piccola celebrità nazionale grazie alla sua insolita pelliccia color miele ed è stato salvato all’ultimo momento dal sacrificio previsto per l’ Eid al-Adha, la festa musulmana del sacrificio. L’animale, che nelle ultime ore era diventato virale sui social e attirava folle di curiosi decisi a fargli una foto, sarebbe dovuto essere macellato durante la festività religiosa. Ma il governo bengalese è intervenuto decidendo di trasferirlo allo zoo nazionale, dove verrà accudito stabilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Bufalo albino diventa una star dei social per la criniera bionda alla Trump

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