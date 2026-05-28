Il bufalo albino Donald Trump diventa una star dei social e si salva dal macello | vivrà allo zoo nazionale
Un bufalo albino con un ciuffo biondo spettinato, noto come “Donald Trump”, è diventato popolare sui social media. Dopo che era stato destinato al macello, è stato salvato e trasferito allo zoo nazionale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti utenti online, portando a una campagna di salvataggio. Il bufalo ora vive in un ambiente protetto e riceve cure adeguate. La storia ha suscitato interesse per il benessere degli animali albini in cattività.
Un lungo ciuffo biondo spettinato, tanto da fargli guadagnare il soprannome di “Donald Trump”. In Bangladesh un rarissimo bufalo albino di 700 chili è diventato una piccola celebrità nazionale grazie alla sua insolita pelliccia color miele ed è stato salvato all’ultimo momento dal sacrificio previsto per l’ Eid al-Adha, la festa musulmana del sacrificio. L’animale, che nelle ultime ore era diventato virale sui social e attirava folle di curiosi decisi a fargli una foto, sarebbe dovuto essere macellato durante la festività religiosa. Ma il governo bengalese è intervenuto decidendo di trasferirlo allo zoo nazionale, dove verrà accudito stabilmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Bufalo albino diventa una star dei social per la criniera bionda alla Trump
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