Salvati nei sottopassi allagati Fiume d’acqua Arezzo in tilt | in un’ora la pioggia di un mese

In un'ora, Arezzo ha ricevuto la quantità di pioggia prevista per un intero mese, causando allagamenti e il blocco del traffico. Molti sottopassi sono stati allagati, rendendo difficile il passaggio e costringendo le persone a rifugiarsi nei punti più alti. La forte pioggia ha provocato anche danni alle strade e disagi diffusi in tutta la città. Nessuna informazione è stata fornita su feriti o persone coinvolte.

Arezzo, 4 giugno 2026 – In un’ora è caduta su Arezzo la pioggia di un intero mese. È il dato che fotografa la violenta ondata di maltempo che martedì sera ha colpito la città e parte della provincia, trasformando in pochi minuti strade e sottopassi in punti critici e mandando in difficoltà la rete di drenaggio urbano. Secondo i rilievi di Arezzo Meteo, si sono registrati circa 50 millimetri di pioggia in un’ora, con punte di 54 mm nella zona di San Fabiano. Un quantitativo che, se rapportato alla media mensile di giugno – circa 55 mm – rende l’idea dell’intensità del fenomeno. Nelle ultime 36 ore il cumulato più elevato è stato registrato a Monte Ginezzo con 74 millimetri seguito da Arezzo-Fattoria San Fabiano con 67,8 e Monterchi con 42,7 millimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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