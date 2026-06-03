Arezzo candidata a Venezia 2 | quattro automobilisti salvati dai sottopassi oltre 40 richieste ai Vigili del Fuoco
Quattro automobilisti sono stati salvati dai sottopassi allagati durante un temporale di inizio estate. Oltre 40 richieste di intervento sono arrivate ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per soccorsi e rimozione dell’acqua. La Protezione Civile ha coordinato le operazioni, mentre la città ha affrontato l’evento meteorologico con un’attività di gestione delle emergenze. Nessun ferito è stato segnalato.
AREZZO – Ancora una volta la città è riuscita nell’impresa che la rende famosa ben oltre i confini provinciali: trasformare un temporale di inizio estate in un’esercitazione generale della Protezione Civile. Nella tarda serata di martedì sono bastati pochi minuti di pioggia per riportare alla luce una delle tradizioni più radicate del territorio: l’allagamento seriale di sottopassi, strade, garage e scantinati. Questa volta però non si tratta soltanto di foto e commenti indignati sui social. I numeri raccontano una serata piuttosto movimentata: oltre 40 richieste di soccorso sono arrivate in pochi minuti alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it
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