Arezzo candidata a Venezia 2 | quattro automobilisti salvati dai sottopassi oltre 40 richieste ai Vigili del Fuoco

Notizia in breve

Quattro automobilisti sono stati salvati dai sottopassi allagati durante un temporale di inizio estate. Oltre 40 richieste di intervento sono arrivate ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per soccorsi e rimozione dell’acqua. La Protezione Civile ha coordinato le operazioni, mentre la città ha affrontato l’evento meteorologico con un’attività di gestione delle emergenze. Nessun ferito è stato segnalato.