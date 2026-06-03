Nubifragio ad Arezzo | Caduta la pioggia di un mese Persone salvate nei sottopassi allagati

Notizia in breve

Un nubifragio ha colpito Arezzo nella sera di ieri, con circa 50 mm di pioggia caduti in un'ora. La zona di San Fabiano ha registrato 54 mm di precipitazioni. Sono stati segnalati allagamenti nei sottopassi, con persone salvate. La pioggia ha superato le quantità di un mese di precipitazioni in breve tempo, causando disagi e interventi di emergenza.