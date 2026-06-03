Nubifragio ad Arezzo | Caduta la pioggia di un mese Persone salvate nei sottopassi allagati

Da arezzonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nubifragio ha colpito Arezzo nella sera di ieri, con circa 50 mm di pioggia caduti in un'ora. La zona di San Fabiano ha registrato 54 mm di precipitazioni. Sono stati segnalati allagamenti nei sottopassi, con persone salvate. La pioggia ha superato le quantità di un mese di precipitazioni in breve tempo, causando disagi e interventi di emergenza.

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Nella tarda serata di ieri Arezzo è stata colpita da un nubifragio che ha creato non pochi disagi. A fornire i primi dati delle precipitazioni sono i referenti di Arezzo Meteo: “In un ora (più o meno) sono caduti in media 50 mm circa di pioggia, 54 ad Arezzo San Fabiano, e l'accumulo medio per il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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