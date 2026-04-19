Terrore a Beinasco | maxi incendio industriale allarme metano

Nella tarda mattinata di domenica 19 aprile 2026, una grande esplosione e un incendio si sono verificati nell’area industriale di Beinasco, lungo via Monginevro. Le fiamme hanno coinvolto diversi capannoni e sono state avvistate da testimoni nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e tutelare le persone presenti. Sono state segnalate anche emissioni di metano nell’aria, che hanno aumentato l’allarme tra la popolazione.

Un violento incendio ha colpito la zona industriale di Beinasco, in via Monginevro, nella tarda mattinata di questa domenica 19 aprile 2026. Il rogo, scoppiato intorno alle 11:19, ha generato una densa colonna di fumo nerastro che si è levata rapidamente verso il cielo, costringendo i residenti della zona a isolarsi all’interno delle proprie abitazioni per evitare l’inalazione di vapori tossici. Intervento massiccio dei soccorsi e rischi ambientali. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono immediatamente precipitate sul luogo dell’emergenza per contrastare le fiamme, mentre diverse ambulanze sono state inviate nell’area industriale per gestire le criticità sanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Beinasco: maxi incendio industriale, allarme metano Notizie correlate Incendio oggi a Beinasco, fiamme e fumo nero nella zona industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”Un incendio è scoppiato oggi nella zona industriale di Beinasco (Torino), in via Monginevro. Maxi incendio a Beinasco, evacuazioni e allerta ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre”ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme in un’area industriale di via Monginevro Un violento incendio è divampato nella mattinata di oggi, 19 aprile,... Contenuti di approfondimento Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine. Sindaco: Tenete chiuse le finestre(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). cremonaoggi.it Beinasco, maxi incendio in un capannone: fumo visibile a chilometri, evacuate le abitazioni vicineUna colonna di fumo alta e densa, visibile anche a grande distanza, ha segnato il pomeriggio nel Torinese, dove un vasto incendio è divampato all’interno di un capannone industriale in via Monginevro, ... giornalelavoce.it