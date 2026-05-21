Salsomaggiore paura della notte in via Milano | incendio a partire dalla cucina di un' abitazione

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione situata in via Milano a Salsomaggiore Terme. L’incendio ha avuto origine nella cucina dell’appartamento, causando la presenza di fumo e danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

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