Salsomaggiore paura della notte in via Milano | incendio a partire dalla cucina di un' abitazione
Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, un incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione situata in via Milano a Salsomaggiore Terme. L’incendio ha avuto origine nella cucina dell’appartamento, causando la presenza di fumo e danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.
Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio si è verificato un incendio all'interno di un'abitazione di Salsomaggiore Terme, in via Milano. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco il piano cottura di una cucina. L'allarme è scattato poco dopo le 22.30 e sul posto è arrivata una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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