Una salma è stata tumulata nel loculo sbagliato nel cimitero di Nerviano, causando una forte polemica. Il corpo è stato sepolto in un loculo già assegnato a un’altra famiglia, con una lastra commemorativa danneggiata e l’impianto della luce votiva compromesso. La situazione ha sollevato proteste tra i parenti coinvolti, che hanno scoperto l’errore solo successivamente. La direzione del cimitero ha avviato verifiche sulla vicenda.

Nerviano (Milano) - Una salma tumulata per errore in un loculo già assegnato a un'altra famiglia, una lastra danneggiata e l'impianto della luce votiva compromesso. È il caso che sta facendo discutere a Nerviano e che ora approda ufficialmente in Consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata dal consigliere della Lega Massimo Cozzi. Secondo quanto denunciato dal gruppo di opposizione, l'episodio sarebbe avvenuto a metà maggio nel cimitero del capoluogo. Al centro della vicenda vi sono due loculi esterni adiacenti acquistati da una famiglia nel novembre 2025. Uno dei due ospitava già la salma di un congiunto, mentre il secondo risultava ancora vuoto ma regolarmente assegnato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Salma tumulata nel loculo sbagliato”: esplode la polemica sul cimitero di Nerviano

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