Mbappé esplode la polemica | furioso con lo staff medico del Real Madrid avrebbero valutato il ginocchio sbagliato

Kylian Mbappé ha espresso il suo malcontento nei confronti dello staff medico del Real Madrid, accusandoli di aver valutato in modo errato il suo ginocchio. La situazione ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte, con il calciatore che ha commentato pubblicamente la questione. La vicenda mette in luce le tensioni tra il giocatore e il club spagnolo, coinvolgendo anche aspetti relativi alla gestione medica e alle diagnosi effettuate.

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