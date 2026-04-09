Il 23 marzo scorso è stato effettuato un esame autoptico sul corpo di una giovane donna, morta il 15 ottobre precedente. La donna, di 29 anni, è stata trovata priva di vita in circostanze che hanno portato all’arresto del suo compagno. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e per analizzare alcuni elementi trovati nel loculo, tra cui un velo ripiegato sul volto e la profanazione della tomba.

L’esame autoptico si è svolto ieri nel pomeriggio alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è durato circa tre ore. La Procura ha affidato l’incarico ai consulenti Matteo Marchesi, medico del Papa Giovanni, e Marco Cummaudo, dello staff di Cristina Cattaneo del Labanof, il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano. L’obiettivo era quello di cercare tracce biologiche, analizzare i resti profanati e soprattutto capire come e quando sia stata compiuta la decapitazione. Ai periti sono stati posti quesiti molto circostanziati: «accertare le modalità di separazione... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pamela Genini, l’autopsia cerca di far luce sulla profanazione e sul mistero del velo sul volto che è stato ripiegato e lasciato nel loculo

Pamela Genini, eseguita l’autopsia per capire chi ha profanato il corpo. E c’è il mistero del velo lasciato nel loculoBergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è...

Pamela Genini e il mistero del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo. La madre: “Dolci era ossessionato”Bergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è...

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Il caso di Pamela Genini, uccisa a Milano e profanata nel cimitero di Strozza, entra in una fase decisiva. Gli investigatori stanno esaminando tracce biologiche, Dna, pollini e residui metallici sul feretro della 29enne, per ricostruire quanto accaduto dopo la mort - facebook.com facebook

Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com