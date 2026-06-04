Sallusti e Aura Miguel | il Premio Amicone celebra il giornalismo

Sallusti e Aura Miguel hanno ricevuto il Premio Amicone, un riconoscimento dedicato al giornalismo. La cerimonia si è svolta ieri sera, con i due protagonisti sul palco per ricevere il premio. Entrambi hanno affrontato temi controversi nella loro carriera, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le dichiarazioni fatte durante l’evento. La premiazione si è svolta in un contesto pubblico e ufficiale, senza altre specifiche riportate.

Perché Sallusti e Miguel sono stati scelti per questo riconoscimento?. Come hanno affrontato i temi più controversi della loro carriera?. Quali viaggi apostolici hanno segnato il percorso di Aura Miguel?. Cosa significa oggi chiamare le cose con il loro nome?.? In Breve Festival Chiamare le cose con il loro nome a Caorle dal 12 al 14 giugno.. Aura Miguel ha documentato 112 viaggi apostolici con quattro pontefici diversi.. Sallusti premiato per l'impegno civile nel referendum sulla giustizia.. Evento dedicato alla cultura e al giornalismo nel comune veneto.. Alessandro Sallusti e Aura Miguel saranno i premiati del Premio Luigi Amicone 2026 a Caorle. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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