Il Parlamento europeo ha annunciato il sostegno a un nuovo premio giornalistico dedicato alla memoria di una figura pubblica scomparsa, con l’obiettivo di premiare i giovani professionisti dell’informazione sotto i 40 anni. La cerimonia di premiazione si concentra sul racconto del rapporto tra l’Europa e i territori locali, con l’intento di dare voce a chi lavora nel settore giornalistico in modo emergente.

Il Parlamento europeo ha confermato il proprio sostegno al premio giornalistico dedicato alla memoria di Sassoli, un riconoscimento che punta a valorizzare le voci dei professionisti dell’informazione sotto i 40 anni impegnati nel raccontare il legame tra l’Europa e i territori. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si apre con una nuova dimensione grazie anche al debutto del premio Ceccatelli, volto a onorare la figura del giornalista scomparso lo scorso novembre. Le candidature per il prestigioso riconoscimento in memoria di Sassoli sono aperte per lavori pubblicati tra il primo agosto 2025 e il 31 luglio 2026. Il percorso premiale è strutturato per premiare servizi, notizie o approfondimenti distribuiti tramite canali televisivi, radiofonici, web o stampa tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo impulso al giornalismo: nasce il premio Ceccatelli e cresce

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