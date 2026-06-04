Salina Street Food ai nastri di partenza | musica ed eccellenze enogastronomiche grandi protagoniste
Venerdì 5 giugno si terrà la prima edizione del Salina Street Food a Malfa. L’evento vedrà la partecipazione di numerosi turisti e residenti, che potranno gustare specialità enogastronomiche e ascoltare musica dal vivo. Il CITIS ha organizzato servizi di trasporto tra le 16 e le 18, facilitando l’arrivo e la partecipazione all’evento. La manifestazione si svolgerà nel centro di Malfa, coinvolgendo diversi espositori e artisti.
Tutto pronto per la prima edizione del Salina Street Food, in programma a Malfa venerdì 5 giugno. Numerosissime le richieste di turisti e isolani che parteciperanno all'evento anche grazie al CITIS, ilConsorzio Intercomunale Trasporti Isola Salina, che ha già previsto tra le 16 e le 18 e poi in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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